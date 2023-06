Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,75 EUR +1,81% (22.06.2023, 14:11)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,05 EUR +1,91% (22.06.2023, 13:57)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Nachrichtenagentur Bloomberg melde unter Berufung auf Insiderinformationen, dass Covestro das Übernahmeangebot von Adnoc nicht annehmen wolle. Der Ölriese aus den Vereinigten Arabischen Emiraten habe offenbar knapp 11 Mrd. Euro für den Leverkusener Chemieriesen bezahlen wollen. Nun werde natürlich gespannt auf eine Antwort aus Abu Dhabi gewartet.Die Offerte hätte den DAX-Konzern mit etwa einem Kurs im "mittleren 50-Euro-Bereich" bewertet. Aktuell notiere die Covestro-Aktie bei 48 Euro. Bevor die Meldung von Gesprächen über eine potenzielle Übernahme über die Ticker gelaufen sei, habe der Aktienkurs lediglich bei 37 Euro gelegen.Bloomberg zufolge habe der Covestro-Vorstand das Management von Adnoc in einem Brief darüber informiert, dass es den gebotenen Preis für zu niedrig halte. Offenbar sei man allerdings weiterhin dazu bereit, über eine Übernahme zu sprechen, sollte beim Preis nachgebessert werden.Die Aktie von Covestro sei nur etwas für nervenstarke Anleger. Der Stopp könne vorerst noch bei 34 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link