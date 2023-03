Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,25 EUR -4,99% (02.03.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,46 EUR -0,46% (01.03.2023, 17:36)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kunststoffkonzern Covestro traue sich im schwierigen Konjunkturumfeld für 2023 keine konkrete Prognose zu. Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte im laufenden Jahr deutlich sinken, ebenso wie der freie operative Mittelzufluss, habe der DAX -Konzern am Donnerstag mitgeteilt. Analysten würden im Durchschnitt einen Rückgang des operativen Ergebnisses auf 1,2 Milliarden Euro erwarten.Im Jahr 2022 habe Covestro eine Nachfragezurückhaltung und hohe Energie- und Gaspreise zu spüren bekommen gehabt. Das operative Ergebnis sei um etwa die Hälfte auf gut 1,6 Milliarden Euro gefallen. Unter dem Strich sei wegen Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen sowie Abschreibungen auf Anlagevermögen ein Verlust von 272 Millionen Euro angefallen, was etwas weniger sei als im Januar auf Basis vorläufiger Resultate mitgeteilt. Eine Dividende werde Covestro für 2022 daher nicht zahlen.Es sei keine Überraschung, dass das Marktumfeld für konjunkturabhängige Firmen wie Chemieproduzenten schwierig sei. Doch dies sollten bei Covestro auf dem aktuellen Kursniveau eigentlich weitgehend eingepreist sein. Die unkonkrete Prognose und die Aussetzung der Dividende dürfte heute aber dennoch für Abgabedruck sorgen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link