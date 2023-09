XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

53,50 EUR +3,88% (11.09.2023, 17:44)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.09.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Bereits Ende Juni hätten die Analysten bei der Covestro-Aktie auf eine Bodenbildung in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation hingewiesen. Der fundamentale Nachrichtenfluss sorge aktuell für weitere vielversprechende Chartsignale. Doch der Reihe nach: Im Anschluss an die oben genannte Trendwende habe sich der Titel oberhalb der 200-Wochen-Linie (akt. bei 44,09 EUR) festsetzen können. Jetzt folge mit dem Spurt über den im März 2021 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 50,07 EUR) der nächste Paukenschlag. Rein rechnerisch halte die angeführte S-K-S-Umkehr ein Anschlusspotenzial von rund 14 EUR bereit, woraus sich ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 60 EUR ergebe. Das diskutierte Anlaufziel harmoniere sehr gut mit diversen Hochpunkten, die das Papier in diesem Dunstkreis ausgeprägt habe. Oberhalb des Hochs vom März 2021 (63,24 EUR) wäre sogar eine noch viel größere Bodenbildung vervollständigt. Als sehr engmaschige Absicherung biete sich dagegen der oben genannten ehemalige Baissetrend an.Je nach Risikoneigung können Anlegerinnen und Anleger mit einem Stopp auf Basis des Augusttiefs bei 46,25 EUR ihren Engagements aber auch etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so dien Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Covestro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:53,16 EUR -1,01% (12.09.2023, 09:08)