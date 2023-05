Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über viele Monate hinweg hätten es die deutschen Chemie-Aktien sehr schwer gehabt. Doch zuletzt habe es für die Anteile von Covestro, Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und BASF wieder kräftigen Rückenwind gegeben. Am Freitag hätten die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für einen Industriestrompreis für Kurssprünge gesorgt. Zudem würden sich die konjunkturellen Perspektiven weiter aufhellen.Die Unternehmen in Deutschland würden zurzeit wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken als noch im Herbst vergangenen Jahres. Rund 36 Prozent würden im laufenden Jahr wieder mit einer höheren Produktion als im Vorjahr rechnen, wie aus einer am Samstag veröffentlichen Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 2327 Unternehmen hervorgehe. Noch im November 2022 habe nur ein Viertel von ihnen mit einer Steigerung der Produktion gerechnet. Der Anteil der Firmen, die mit einem Rückgang rechnen würden, sei im gleichen Zeitraum von 39 auf 26 Prozent gesunken.Insgesamt hätten die Unternehmen in Deutschland ihre Geschäftslage im Frühjahr 2023 wieder etwas besser als im Spätherbst 2022 bewertet, habe das IW das Ergebnis der Umfrage zusammengefasst. Hier hätten sich die günstigeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, besonders die bessere Versorgungslage mit Material, aber auch das Ausbleiben einer Energiemangellage und der zu beobachtende Rückgang der Energiepreise gespiegelt.Allerdings sei die Lage je nach Branche unterschiedlich, hätten die IW-Experten betont. Besonders im Dienstleistungssektor und im Bereich der Investitionsgüter herrsche eine positivere Lagebewertung vor. Im Bereich Grundstoffe/Energie und im Baugewerbe werde dagegen mehrheitlich die aktuelle Lage schlechter eingeschätzt als vor einem Jahr. Ein Aufschwung sei nach Einschätzung des Instituts aus der Stimmungsverbesserung noch nicht abzuleiten. Denn die Stimmung sei noch deutlich stärker eingetrübt als in früheren Aufschwungphasen. LANXESS und Evonik natürlich voll in die Karten spielen. Komme zudem noch die Weltwirtschaft wieder in Schwung, so dürften die deutschen Chemietitel ihre jüngste Erholung fortsetzen. Mutige könnten weiterhin darauf setzen. Die Stoppkurse sollten bei 31,50 Euro (Covestro), 15,00 Euro (Evonik) sowie 42,00 Euro (BASF) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.