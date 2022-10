Aktionäre, die erst während des Booms 2017 oder etwas später auf den Zug aufgesprungen seien, dürften dagegen weniger glücklich sein, denn sie würden auf hohen Buchverlusten sitzen: Nach dem Börsengang habe sich der Aktienkurs im Sog der stark laufenden Geschäfte vervierfacht - zu Beginn des Jahres 2018 habe das Papier fast 96 Euro gekostet. Seit dem Hoch von damals stehe aktuell noch ein Minus von fast zwei Dritteln zu Buche.



Mutige mit einem langen Atem können weiterhin bei der immer noch günstig bewerteten Covestro-Aktie auf eine nachhaltige Erholung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 26,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.10.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

35,93 EUR -0,96% (24.10.2022, 15:24)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

35,93 EUR -0,03% (24.10.2022, 15:09)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Hohe Gaspreise in Europa hätten Covestro das Leben schwer gemacht. Inzwischen würden zudem die hohe Inflation und finanzielle Sorgen die Lust der Verbraucher auf Elektronik, Haushaltsgeräte und Autos trüben, und auch der Häusermarkt bekomme in vielen Ländern Risse - alles wichtige Endmärkte für den DAX-Konzern, der morgen seine Bücher öffne.Wie die gesamte Chemiebranche bekomme Covestro wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine den stark gestiegenen Erdgaspreis zu spüren. Mittlerweile würden die Pläne der Politik, Gas- und Energiepreise zu deckeln, für ein wenig Entspannung sorgen. Trotz des Rückfalls verweile der europäische Erdgaspreis aber auf hohem Niveau.Ungewiss bleibe auch, wie sich die Versorgung im Winter entwickeln werde. Sollte es über einen längeren Zeitraum sehr kalt werden und entsprechend viel Gas für das Heizen von Wohnungen und Häusern benötigt werden, könnte es durchaus zu Engpässen und Rationierungen in der Industrie kommen.Covestro stelle derweil die Erzeugung von Dampf, der die Hitze für chemische Produktionsprozesse liefere, wo möglich auf Öl um. Das sei kurzfristig aber nur bedingt machbar. Zudem sei Erdgas als Rohstoff für die Produktion noch wichtiger.Neben den Energiepreisen rücke auch das immer trübere Konjunkturumfeld in den Fokus. Denn würden weniger Autos, Laptops, Smartphones, Kühlschränke und Möbel gekauft und lasse die Bautätigkeit nach, bekomme Covestro das zu spüren. So beliefere der DAX-Konzern mit seinen Schaumstoffvorprodukten, harten Kunststoffen und Lackzusätzen all diese Branchen.Für das dritte Quartal habe Steilemann im Sommer ein operatives Ergebnis von 300 bis 400 Mio. Euro avisiert. Laut dem Analysten Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan habe der Konzernchef in einem Gespräch Ende September angesichts einer schwierigen Geschäftsentwicklung aber auf das untere Ende der Gewinnziele für das dritte Quartal sowie für das Gesamtjahr abgestellt. Zum Vergleich: zum Halbjahr habe bereits ein operatives Ergebnis von 1,35 Mrd. Euro in den Büchern gestanden.Insgesamt würden Analysten die Risiken für die Covestro-Aktien nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate für begrenzt halten. Im Durchschnitt sähen sie mit einem Kursziel von knapp 40 Euro sogar weiteres Erholungspotenzial. Dabei würden sechs der 14 von dpa-AFX seit der Vorlage der Halbjahreszahlen erfassten Experten mit "Kaufen" votieren und acht würden "Halten" sagen.Aufkommende Konjunktursorgen hätten die Papiere des DAX-Konzerns schon in den Monaten vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine tendenziell belastet, mit Kriegsbeginn habe dann eine Talfahrt angesichts nach oben schnellender Energiepreise und Befürchtungen eines Gasmangels begonnen. Mit gut 54 Euro ins Jahr gestartet, habe sich der Kurs bis Ende September fast halbiert, bevor konkreter werdende Pläne in puncto Energie- und Gaspreisdeckel für ein wenig Entspannung sorgen würden.Mit einem Kurs von aktuell etwa 35,50 Euro habe sich das Jahresminus auf gut ein Drittel verringert, was einen Platz im hinteren Drittel im Feld der 40 DAX-Konzerne bedeute. Der deutsche Leitindex habe 2022 bislang ein Fünftel an Wert verloren. Immerhin, die alten Tiefststände aus den Jahren 2015 und 2016 sowie dem Corona-Crash-Jahr 2020 von unter 25 Euro seien dieses Mal von Covestro nicht erreicht worden.Für Anleger der ersten Stunde - Bayer habe die Papiere der damaligen Konzerntochter im Herbst 2015 zu 24 Euro das Stück an die Börse gebracht - würden sich die Gewinne inklusive der seither gezahlten Dividenden indes immer noch auf 100 Prozent summieren.