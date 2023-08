Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Bei einem Übernahmeangebot sind 60 bis 70 Euro drin - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die 40 Mitglieder des DAX lägen überwiegend in ausländischen Depots. Der Anteil von Investoren außerhalb Deutschlands habe sich von 2021 auf 2022 um 0,6 Prozentpunkte auf 52,1 Prozent erhöht. Bei 24 Konzernen würden Investoren aus dem Ausland sogar die Mehrheit halten, wie die Beratungsfirma EY analysiert habe. Für die deutschen Top-Konzerne würden ausländische Märkte immer wichtiger, und das spiegele sich auch in der Zusammensetzung ihrer Investoren wider, so EY. Gleichzeitig würden deutsche Konzerne immer häufiger zu Akquisitionszielen ausländischer Investoren - kein Wunder angesichts der relativ günstigen Bewertungen.Im Visier von Investoren stehe deshalb auch der Kunststoffkonzern Covestro. Der arabische Ölkonzern Adnoc zeige reges Interesse an den Deutschen und habe vor einigen Wochen mit einer Elf-Milliarden-Euro-Offerte für Schlagzeilen gesorgt. Mit seinem ersten inoffiziellen Angebot über rund 55 Euro für den DAX-Konzern habe Adnoc zwar beim Management von Covestro dem Vernehmen nach abgeblitzt, sei aber prinzipiell auf Gesprächsbereitschaft gestoßen.Der Investor aus Abu Dhabi wolle bei Covestro "dranbleiben", heiße es auch in Börsenkreisen. Inzwischen hätten die Araber, die durch Ex-Banker von Morgan Stanley beraten würden, das Angebot erst auf 57 Euro und dann auf 60 Euro erhöht. Doch sei weiter unklar, ob Adnoc damit auf Gegenliebe in der Leverkusener Firmenzentrale stoßen werde. Ein offizielles Gebot müsse laut Marktkennern 60 und 70 Euro liegen, damit eine Übernahme über die Bühne gehen könnte. (Ausgabe 32/2023)Börsenplätze Covestro-Aktie: