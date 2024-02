Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

50,02 EUR +1,21% (29.02.2024, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,74 EUR +0,63% (29.02.2024, 10:03)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Zudem will Covestro bis 2035 Klimaneutralität für seine Scope 1- und Scope 2-Emissionen erreichen, bis 2050 sollen auch die Scope 3-Emissionen des Konzerns klimaneutral sein. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Covestro einen Umsatz von 14,4 Milliarden Euro. Per Ende 2023 produziert das Unternehmen an 48 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Leverkusener Chemiekonzern Covestro habe heute seine Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres vorgelegt. Das Unternehmen blicke in einem anhaltend schwierigen Branchenumfeld eher vorsichtig auf das neue Jahr. Angesichts herausfordernder Rahmenbedingungen liege der Fokus unverändert auf Effizienz.Bereits im vergangenen Jahr habe der Konzern mit Einsparungen einen noch deutlicheren Rückgang des operativen Ergebnisses verhindert. Das EBITDA sei 2023 um knapp ein Drittel auf knapp 1,1 Milliarden Euro gesunken. 2024 würden Covestro-CEO Markus Steilemann und seine Vorstandskollegen 1,0 bis 1,6 Milliarden Euro anpeilen, was im besten Fall so viel wie im Jahre 2022 wäre. Die mittlere Analystenschätzung liege aktuell in etwa knapp über der Mitte dieser Spanne. Beim freien operativen Mittelzufluss gehe das Unternehmen von 0 bis 300 Millionen Euro aus.Covestro habe 2023 den Einbruch des chinesischen Immobiliensektors, die Schwäche der Bauwirtschaft sowie die Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln zu spüren bekommen. Würden diese Bereiche schwächeln, lahme auch die Nachfrage nach den Hart- und Weichschaum-Vorprodukten von Covestro, die zu Dämmmaterial, Polstern und ähnlichem verarbeitet würden. Und auch harte Kunststoffe, Polycarbonate, etwa für Laptop- und Smartphone-Gehäuse seien dann weniger gefragt.Mit Spannung werde am Markt erwartet, ob es heute Neuigkeiten zu den seit Monaten ergebnislos verlaufenden Gesprächen mit ADNOC bezüglich einer möglichen Übernahme geben werde. Mutige könnten darauf setzen, dass der arabische Ölriese tatsächlich 60 Euro auf den Tisch legen werde, und auf einen 20-prozentigen Kursanstieg spekulieren.Wer die Covestro-Anteile bereits im Portfolio hat, bleibt indes weiterhin mit einem Stoppkurs bei 44,00 Euro dabei und wartet weiter ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link