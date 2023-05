Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (04.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Konjunkturabhängige Unternehmen wie etwa die Chemieriesen BASF oder Covestro würden mit Spannung auf die Entwicklung in China blicken. Zum einen sei das Reich der Mitte einer der wichtigsten Faktoren für die Weltwirtschaft, zum anderen seien beide DAX-Konzerne dort auch sehr stark vertreten und würden im größten Chemiemarkt der Welt fleißig weiter investieren.Doch die wirtschaftliche Erholung in China verlaufe nach wie vor uneinheitlich. Während der Dienstleistungssektor wachse, würden Indikatoren auf Probleme in der Industrie hindeuten. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins Caixin für das Verarbeitende Gewerbe sei im April von 50,0 Punkten im Vormonat auf 49,5 Zähler gefallen, wie Caixin am heutigen Donnerstag mitgeteilt habe. Analysten hätten im Vorfeld hingegen eine leichte Aufhellung erwartet.Werte unterhalb von 50 Punkten würden bei diesem Index auf eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität hindeuten. Ein ähnliches Signal habe vor wenigen Tagen der von der Regierung veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Industrie gesendet. Dagegen würden sich die Indikatoren für den Dienstleistungssektor klar über der Wachstumsschwelle halten.Ökonomen würden die unterschiedliche Entwicklung zwischen Industrie und Dienstleistern unter anderem mit dem schwächelnden Welthandel erklären, der die exportorientierte Industrie belaste. Die Konjunkturerholung in China nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik komme dagegen dem binnenorientierten Dienstleistungssektor zugute.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.