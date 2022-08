XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

32,59 EUR -1,81% (09.08.2022, 16:38)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (09.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach einem freundlichen Start in die neue Handelswoche gehe der breite Gesamtmarkt am heutigen Dienstag bereits wieder auf Tauchstation. Viele Herausforderungen seien noch nicht nachhaltig gelöst und auch die Experten der Berenberg seien skeptisch, weshalb sie das Kursziel für die Covestro-Aktie senken würden. Die Privatbank habe das Kursziel nach Zahlen von 50 auf 44 Euro reduziert, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Die Gewinnwarnung für das zweite Quartal und die Ergebnisse Anfang August hätten zwei Risiken des Chemieunternehmens unterstrichen, so Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies seien einerseits die Energieintensität des Geschäfts und andererseits die Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft, besonders von der Baubranche.Die Verunsicherung der Anleger lasse sich auch im Kursverlauf der Covestro-Aktie ablesen. Sie habe jedoch das Jahrestief bei 30,73 Euro nicht mehr unterschritten. In den vergangenen Wochen sei zudem ein Boden ausgebildet worden und nun müssten die Bullen beweisen, wie ernst es ihnen mit der weiteren Erholung sei. Ein starkes Zeichen wäre es, wenn der Kurs nachhaltig über die 35-Euro-Marke ausbreche. Mutige Anleger könnten auf diese Entwicklung setzen und den Stopp bei 30 Euro beachten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:32,63 EUR -2,16% (09.08.2022, 16:50)