Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) weiterhin zu kaufen.Nachdem es in den vergangenen Monaten eine wahre Flut an negativen Konjunkturmeldungen gegeben habe, würden nun zwei Meldungen zumindest etwas Hoffnung auf eine allmähliche Aufhellung der Konjunktur machen, was den zyklischen Chemiefirmen Covestro und BASF natürlich helfen würde. So mache zum einen die chinesische Volkswirtschaft Mut, zum anderen auch die deutsche.Denn Chinas Wirtschaft habe sich im dritten Quartal besser entwickelt als erwartet. Wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch mitgeteilt habe, sei die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 4,9 Prozent gewachsen. Analysten hätten im Schnitt mit einem Wachstum von 4,4 Prozent gerechnet.Nachdem das Land Anfang des Jahres seine strengen Corona-Beschränkungen aufgehoben habe, sei die erhoffte Erholung hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zuletzt habe es jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung gegeben. So sei der Rückgang der Außenhandelszahlen im September weniger stark ausgefallen als erwartet.Von Januar bis Ende September sei die zweitgrößte Volkswirtschaft um 5,2 Prozent gewachsen, wie das Statistikamt weiter mitgeteilt habe. Chinas Wachstumsziel für das Gesamtjahr liege bei rund 5 Prozent.Darüber hinaus hätten sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland im Oktober den dritten Monat in Folge verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW sei gegenüber dem Vormonat um 10,3 Punkte auf minus 1,1 Zähler gestiegen, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitgeteilt habe. Dies sei der beste Indexwert seit April.Die Bewertung der Konjunkturlage habe sich hingegen etwas eingetrübt. Der entsprechende Indexwert sei um 0,5 Punkte auf minus 79,9 Zähler gefallen. Dies sei der niedrigste Stand seit über drei Jahren. Volkswirte hätten mit einem noch stärkeren Rückgang auf minus 80,8 Punkte gerechnet."Die Talsohle scheint erreicht", habe ZEW-Präsident, Achim Wambach, die Daten kommentiert. Als Ursache für die besseren Konjunkturerwartungen habe er unter anderem die Erwartung weiter sinkender Inflationsraten genannt. Zudem gehe eine Mehrheit der Befragten von stabilen kurzfristigen Zinsen aus. Dagegen habe der Israel-Konflikt keinen starken Einfluss auf die Konjunkturerwartungen, habe Wambach gesagt.Eine Aufhellung der Konjunkturperspektiven in Deutschland und in China würde BASF natürlich voll in die Karten spielen. Aktuell habe der weltgrößte Chemieproduzent aber noch schwer mit der schwächelnden Wirtschaftsentwicklung in vielen wichtigen Märkten zu kämpfen und werde vermutlich bald seine Gewinnprognose erneut senken müssen. Ein Kauf der Dividendenperle dränge sich daher vorerst nicht auf. Wer die DAX-Titel bereits besitze, beachte den Stopp bei 36,00 Euro.Bei Covestro bleibe es indes dabei: Die laufenden Übernahmegespräche mit ADNOC würden den Kurs stützen. Die Chancen, dass es einen deutlichen Aufschlag pro Aktie gebe, stünden grundsätzlich gut. In vielen wichtigen Fragen dürften die beiden Unternehmen nicht sonderlich weit auseinander liegen. Ansonsten hätte man wohl kaum mit den konkreten Gesprächen begonnen. Auch finanziell scheine eine Vereinbarung, mit der beide Parteien leben können, möglich zu sein. ADNOC verfüge über ein riesiges Investitionsbudget im dreistelligen Milliardenbereich, daher dürfte das Vorhaben wohl kaum an dem ein oder anderen Euro mehr pro Anteilschein scheitern.Kurzum: Die Covestro-Aktie bleibt ein Kauf (Stoppkurs: 40,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2023)