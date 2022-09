Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

29,67 EUR +2,66% (30.09.2022, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

29,46 EUR +2,11% (29.09.2022, 09:05)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Zu groß seien die Sorgen der Marktteilnehmer - zunächst v.a. vor einer Gasmangellage, nun in erster Linie vor einer anhaltenden Schwäche der Weltwirtschaft, welche den konjunkturabhängigen Chemieriesen aus Leverkusen belasten dürfte. Doch zahlreiche Analysten würden bullish bleiben.Nachdem in dieser Woche bereits Goldman Sachs zum Kauf geraten habe, ziehe nun auch Deutsche Bank Research nach. So habe Analyst Tim Jones die Einstufung für die Covestro-Aktie mit "buy" bestätigt. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 45 Euro, was mehr als 50% über dem gestrigen Schlusskurs liege. Jones habe zwar eingeräumt, dass das nun ablaufende dritte Quartal eher schwach gelaufen sein dürfte und das vierte Quartal noch schwächer werden dürfte. Seiner Meinung nach sei der Tiefpunkt aber mittlerweile immer klarer absehbar.Covestro sei ein sehr breit und gut in strategisch wichtigen Märkten aufgestelltes Unternehmen mit einer soliden Bilanz, einem starken Management und mittel- bis langfristig guten Perspektiven. Doch aktuell würden sich die Marktteilnehmer leider einfach nur auf die kurzfristigen Risiken fokussieren. Angesichts des angeschlagenen Charts dränge sich ein Kauf der Dividendenperle vorerst nicht auf. Hier sollte zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2022)