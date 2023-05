Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (03.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemieriese Covestro habe Ende der vergangenen Woche die detaillierten Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Dabei habe den Marktteilnehmern die etwas optimistischere Prognose des Vorstands gefallen. Auch bei den meisten Analysehäusern seien das Zahlenwerk und der Ausblick durchaus gut angekommen.So habe etwa die US-Investmentbank Goldman Sachs Covestro nach vollständigen Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das liege satte 60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Der Kunststoffkonzern habe die Zielspanne für das operative Ergebnis (EBITDA) aktualisiert, die unter ihrer Schätzung liege, habe Analystin Georgina Fraser geschrieben. Zudem wolle das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen.Ebenfalls Luft nach oben sehe die Baader Bank. Analyst Markus Mayer habe die Einstufung für die DAX-Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Die für das zweite Quartal in Aussicht gestellten Ziele des Chemiekonzerns lägen deutlich über den Erwartungen des Marktes.Hingegen sei die US-Bank J.P. Morgan eher zurückhaltend: Analyst Chetan Udeshi habe Covestro nach vollständigen Quartalszahlen des Kunststoffkonzerns auf "neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Wie zuvor schon bei BASF seien auch bei Covestro die gesunkenen Volumina sehr schwach ausgefallen, so Udeshi. Der überraschend starke operative Ergebnisausblick (EBITDA) auf das laufende Quartal sollte die Aktie aber antreiben.Mutige mit einem langen Atem können abgesichert mit einem Stoppkurs bei 31,50 Euro auf dieses Szenario spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 03.05.2023)Mit Material von dpa-AFX