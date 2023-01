Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



13.01.2023



13.01.2023



DE0006062144



606214



1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemieriesen Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Hohe Abschreibungen hätten Covestro 2022 überraschend in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stehe nach vorläufigen Zahlen ein Verlust von etwa 300 Millionen Euro, habe der DAX-Konzern am Freitagabend mitgeteilt. Vom Dienstleister Vara befragte Analysten hätten im Schnitt mit einem Gewinn von 420 Millionen Euro gerechnet.Auch im Tagesgeschäft habe Covestro trotz des höchsten Umsatzes der Unternehmensgeschichte etwas schlechter abgeschnitten als gedacht. Für die Aktie des Konzerns sei es im nachbörslichen Handel bei Tradegate daraufhin etwas abwärts gegangen. Als Gründe für den Verlust habe Covestro Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 470 Millionen und Wertberichtigungen von Steuerforderungen von 250 Millionen Euro genannt."Die Geschäftsentwicklung von Covestro im vergangenen Jahr wurde deutlich von den drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, der hohen Inflation und einer sich abschwächenden Weltwirtschaft beeinflusst", so Vorstandschef Markus Steilemann laut Mitteilung. Finanzchef Thomas Toepfer habe zudem das "rezessive Umfeld" und die außerplanmäßigen Abschreibungen angeführt und auf die schwierige wirtschaftliche Lage in Europa verwiesen.Trotz aller Probleme habe Covestro den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr den Angaben zufolge um rund 13 Prozent auf den Rekordwert von knapp 18 Milliarden Euro gesteigert. Damit habe der Konzern die durchschnittliche Analystenprognose nur knapp verfehlt. Doch der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von gut 1,6 Milliarden Euro sei nur etwas mehr als halb so hoch ausgefallen wie im außergewöhnlich guten Vorjahr - und habe zudem unter der bereits gekappten Prognose des Vorstands gelegen. Dieser habe zuletzt noch 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Analysten hätten bereits etwas weniger erwartet als die jüngste Zielsetzung des Managements.Natürlich sei es etwas ärgerlich, dass Covestros Zahlen für das schwierige Jahr 2022 letztlich unter den Erwartungen gelegen hätten. Dies könnte die Aktie im heutigen Handel deutlich belasten. Nachhaltig wichtiger für die weitere Kursentwicklung dürfte aber die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft werden.Und da sich diesbezüglich die Worst-Case-Szenarien aus dem Vorjahr womöglich doch nicht erfüllen, können Mutige bei Covestro weiterhin zugreifen (Stopp: 28,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2023)Mit Material von dpa-AFX