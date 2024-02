Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

50,06 EUR -0,08% (23.02.2024, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,83 EUR +4,75% (22.02.2024)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Diese Nachricht dürfte die Anteilseigner des DAX-Konzerns Covestro freuen. Denn in die wohl schon länger stockenden Übernahmegespräche zwischen ADNOC und dem Kunststoffkonzern Covestro könnte laut Insidern wieder Bewegung kommen. Und es winke demnach ein stattlicher Aufschlag auf das aktuelle Kursniveau.So solle der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) detailliertere Informationen zum Geschäft der Leverkusener erhalten haben und könnte die informelle Offerte auf etwas mehr als 60 Euro je Aktie anheben, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Kurz vor Weihnachten habe Bloomberg über ein Angebot von 60 Euro je Aktie berichtet, das den Konzern mit rund 11,3 Milliarden bewerten würde. Der Covestro-Kurs habe daraufhin deutlich zugelegt - bis auf fast 50 Euro.Die Hoffnungen auf eine Übernahme seien seit ersten Spekulationen darüber im Juni ein wesentlicher Treiber des Aktienkurses gewesen. Erst im September habe Covestro mitgeteilt, mit ADNOC zu sprechen - der Aktienkurs sei daraufhin bis auf rund 54 Euro gestiegen, nachdem die Papiere Mitte Juni noch weniger als 40 Euro gekostet hätten. Seit der Mitteilung vom September herrsche aber weitgehend Funkstille nach außen. Übernahmefantasie habe daher nach und nach aus dem Kurs entwichen - bis zur Bloomberg-Meldung im Dezember, die die Papiere abermals über 54 Euro getrieben habe. Mangels Neuigkeiten sei es seither aber wieder nach unten gegangen.Mutige können darauf vertrauen, dass der arabische Ölriese tatsächlich 60 Euro auf den Tisch legen wird und auf einen 20-prozentigen Kursanstieg spekulieren. Wer die Covestro-Anteile bereits im Portfolio hat, bleibt indes weiterhin mit einem Stoppkurs bei 44,00 Euro dabei und wartet weiter ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link