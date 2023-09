Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

51,02 EUR -0,47% (25.09.2023, 14:13)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

51,10 EUR -0,54% (25.09.2023, 14:08)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (25.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Allmählich nahe der Winter wieder. Im vergangenen Jahr sei die Sorge innerhalb der Chemiebranche noch hoch gewesen, dass das Erdgas in Deutschland knapp werden könnte, wodurch im worst case sogar die Versorgung der riesigen Anlagen von BASF , Covestro oder Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) gedroht hätten. Doch in diesem Jahr dürften die Manager deutlich gelassener sein.Denn die Lager seien sehr gut gefüllt. Wie die Bundesnetzagentur nun berichtet habe, liege der Füllstand der deutschen Speicher aktuell bei 94,6 Prozent. Damit sei es sehr wahrscheinlich, dass der zum 1. November angestrebte Füllstand von 95,0 Prozent erreicht werde. Im vergangenen Winter, der natürlich erneut relativ mild gewesen sei, habe es letztlich keinerlei Probleme gegeben, sämtliche Unternehmen und Verbraucher in Deutschland mit ausreichend Erdgas zu versorgen. Sollte es entgegen dem Trend der vergangenen Winter hingegen äußerst kalt werden, stünden zudem in diesem Winter nun deutlich mehr LNG-Kapazitäten zur Verfügung als im Vorjahr. Darüber hinaus dürfte in den nächsten Monaten eine anhaltend schwächelnde Weltkonjunktur dafür sorgen, dass die Gasnachfrage aus der Industrie nicht sonderlich stark steigen werde. Für BASF, Covestro oder Evonik sei diese Entwicklung natürlich grundsätzlich ärgerlich, aber zumindest in Bezug auf eine sichere Gasversorgung sei dies ein weiterer Punkt, der zur Gelassenheit der Chemie-Manager beitragen sollte.Auch die Marktteilnehmer würden sich diesbezüglich relativ gelassen zeigen. Jüngstes Beispiel: Als in einer für den Weltmarkt wichtigen LNG-Anlage in Australien gestreikt wprden sei, seien die Gaspreise nicht wie es vor einem Jahr noch höchstwahrscheinlich gewesen wäre, nach oben gerauscht, sondern hätten nur leicht angezogen. Mittlerweile sei der Streik beendet und die Gaspreise würden weiterhin weit unter den Höchstständen aus dem vergangenen Jahr pendeln.Covestro bleibt indes aktuell eine Wette auf die Übernahme durch Adnoc, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link