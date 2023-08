Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die energie-intensiven Chemieproduzenten Covestro, Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und BASF hätten weiterhin mit anhaltend hohen Energiekosten zu kämpfen. Und nun sei der Preis für europäisches Erdgas am Donnerstag erneut gestiegen und habe damit an den Preissprung vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter hätten den Schub mit Angebotssorgen erklärt.Am Morgen sei der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 42,45 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt worden. Das seien 3 Prozent mehr als am Vortag. Seit Beginn der Woche habe sich europäisches Erdgas rund 40 Prozent verteuert. Der aktuelle Preissprung habe zur Wochenmitte eingesetzt und die Notierung am Mittwoch zeitweise bis auf 43,49 Euro und damit auf den höchsten Stand seit April getrieben.Als Ursache für den Preissprung würden unter anderem Streiks von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien gelten. Nach Einschätzung von Experten der DekaBank könnten hiervon bis zu 10 Prozent der globalen Flüssiggasproduktion (LNG) betroffen sein. Die DekaBank habe aber auch auf Meldungen verwiesen, wonach sich asiatische Käufer derzeit für den kommenden Winter am Markt eindecken und dabei die europäischen Käufer überbieten würden.Trotz des aktuell kräftigen Anstiegs befinde sich der europäische Gaspreis grundsätzlich seit Ende des vergangenen Jahres in einem Abwärtstrend. Allerdings sei es in den vergangenen Monaten mehrfach zu deutlichen Preissprüngen gekommen, wobei das erhöhte Preisniveau meist nur von kurzer Dauer gewesen sei.Mittlerweile liege der Preis für europäisches Erdgas deutlich unter dem Niveau, das er kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 gehabt habe. In der Spitze sei im vergangenen Sommer ein Rekordpreis von mehr als 300 Euro je MWh gezahlt worden. Allerdings habe Erdgas vor dem Jahr 2021 durchgehend weniger als 20 Euro je MWh gekostet.Zudem verfüge Deutschland über neue LNG-Terminals und könnte damit flexibel reagieren, sollte es im Verlauf eines womöglich kälteren Winters zu deutlich sinkenden Gasreserven kommen. Um eine ausreichende Gasversorgung der deutschen Chemieriesen müsse man sich mittlerweile also keine größeren Sorgen machen.Die hohen Energiepreise würden eine Belastung für die Chemiekonzerne bleiben. Zudem drücke die maue Konjunkturentwicklung auf die Stimmung. Da dies aber angesichts der im historischen Vergleich relativ günstigen Bewertung bereits mehr als eingepreist sein sollte, bleibt es dabei: Wer über einen langen Atem verfügt, kann sich daher weiterhin bei Covestro (Stopp: 36,00 Euro), BASF (Stoppkurs: 37,00 Euro) und/oder Evonik (Stopp 15,00 Euro) positionieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Mit Material von dpa-AFX