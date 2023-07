Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (04.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die mögliche Zusammenlegung von Aktivitäten von Adnoc und OMV habe den Übernahmefantasien für Covestro am Dienstag kaum geschadet. Nach dem anfänglichen Kursrutsch um mehr als 8 Prozent hätten die Aktien des Kunststoffkonzerns zuletzt auf Tradegate bei 46,71 Euro noch 2,4 Prozent im Minus notiert. Für die OMV-Titel sei es in Wien derweil um knapp 6,5 Prozent hoch gegangen.Die Leverkusener sollten schon im Juni eine angebliche, fast 11 Milliarden Euro schwere Kaufofferte des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi Adnoc als zu niedrig abgelehnt haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet habe. In der Folge hätten die um fast ein Viertel nach oben gesprungenen Covestro-Titel wieder um bis zu knapp 8 Prozent nachgegeben.Den Kreisen zufolge solle Covestro aber Gesprächsbereitschaft bei einem besseren Angebot signalisiert haben. Ungeachtet der Pläne mit dem österreichischen Konkurrenten, sei Adnoc weiter an Covestro interessiert und wolle in den kommenden Wochen über ein mögliches neues, höheres Gebot entscheiden, heiße es nun aus gleicher Quelle. Ein Vertreter von Adnoc habe eine Stellungnahme abgelehnt, während bei Covestro zunächst niemand erreicht worden sei.Es dürfte spannend werden, welche Schritte Adnoc nun vornehme. Die Aktien von OMV und Covestro würden daher aktuell heiße Eisen bleiben. Grundsätzlich seien beide Firmen aber gut aufgestellt, um auch ohne Partner in den kommenden Jahren erfolgreich wirtschaften zu können. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven seien für beide gut und die Bewertungen günstig. Beide Aktien würden daher attraktiv bleiben. Wer bei OMV investiert sei, sollte den Stoppkurs bei 37,00 Euro belassen. Wer die Anteilscheine von Covestro besitzt, sichert die Position mit einem Stopp bei 36,00 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link