Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Kosten für Erdgas würden bei Covestro und BASF allmählich wieder steigen. Auch zahlreiche andere Kosten hätten zuletzt deutlich angezogen. Diese Entwicklung sei für die Unternehmen natürlich Gift in einer Phase, in der die Weltkonjunktur lahme. Zudem drohe noch ein weiteres Problem, welches höhere Kosten für die Gesellschaften zur Folge hätte.So seien die Pegelstände im Zuge der warmen und trockenen Witterung weiter gesunken. Inwischen sei die Schifffahrt auf Deutschlands wichtigster Wasserstraße, dem Rhein, wegen der niedrigen Pegel nur noch eingeschränkt möglich. So liege etwa der Wasserstand an der wichtigen Engstelle Kaub in der Nähe von Koblenz mit lediglich 85 Zentimetern auf einem neuen Jahrestiefstwert.Florian Krekel, der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein, habe betont: "Bei den aktuellen Wasserständen kann kein normales Güterschiff den Mittelrhein noch voll beladen befahren. Die maximale Auslastung der Schiffe liegt momentan in Abhängigkeit von der Schiffsgröße zwischen 40 und 70 Prozent." Im Zuge solcher Meldungen würden bei vielen Börsianern immer wieder Erinnerungen wach an das Jahr 2018. Damals hätten sich Chemieriesen wie Covestro oder BASF nicht mehr zuverlässig per Schiff versorgen bzw. ihren Versand über den Wasserweg abwickeln können, sondern hätten große Teile ihrer Logistik auf die Straße oder Schiene verlagern müssen. Dies habe zu deutlich höheren Kosten geführt und für reihenweise Gewinnwarnungen gesorgt.Die Belastungsfaktoren für Chemiegiganten wie Covestro oder BASF würden einfach nicht abnehmen. Dementsprechend präsentiere sich der Chart von BASF in einer schwachen Verfassung (bei Covestro stütze dagegen weiterhin die Übernahme-Fantasie durch Adnoc). Deshalb sollten Anleger beim weltgrößten Chemieproduzenten derzeit trotz günstiger Bewertung noch nicht zugreifen. Wer bereits investiert sei, sollte den Stopp bei 36,00 Euro beachten.Für Covestro sieht DER AKTIONÄR indes noch weiteres Aufwärtspotenzial. Hier sollte die Position mit einem Stoppkurs bei 40,00 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link