Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Weitere negative Nachrichten für die Anteilseigner für konjunkturabhängige Firmen wie etwa die Chemieriesen BASF und Covestro: Chinas Außenhandel habe überraschend an Schwung verloren. Die Ausfuhren hätten im August in US-Dollar berechnet nur mit einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt, wie der Zoll in Peking berichtet habe.Experten hätten ein zweistelliges Wachstum erwartet, nachdem die Exporte im Juli noch um 18 Prozent gestiegen seien. Als Gründe für die Abkühlung würden die nachlassende globale Nachfrage wegen gestiegener Inflation und hoher Energiepreise gelten. Auch sei auf die Störungen der Produktion in China durch Corona-Lockdowns und Energieknappheit wegen Dürre verwiesen worden.Auch die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft hätten sich mit einem minimalen Zuwachs von 0,3 Prozent schlechter als erwartet entwickelt. Im Juli sei noch ein Anstieg von 2,3 Prozent verzeichnet worden. Als Ursache hätten Experten die schlechte heimische Nachfrage und die Krise am Immobilienmarkt in China genannt. Trotzdem habe es erfreuliche Nachrichten für deutsche Exporteure gegeben: Die deutschen Ausfuhren nach China hätten ein seltenes Plus von 4,9 Prozent verbuchen können. Die deutschen Einfuhren aus China seien um 9,6 Prozent gestiegen."Die Handelszahlen zeigen, dass Sand im Getriebe der chinesischen Wirtschaft ist", so Jens Hildebrandt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der deutschen Handelskammer in China. "Vor allem der Stillstand beim Importwachstum weist darauf hin, dass die anhaltenden Null-Covid-Maßnahmen die Lieferketten-Situation weiterhin beeinträchtigen, und vor allem der Konsumappetit der chinesischen Bevölkerung erheblich gedämpft ist."Es sei für BASF und Covestro weiterhin ein äußerst herausforderndes Marktumfeld. Daher drängt sich nach wie vor kein Kauf der beiden grundsätzlich sehr gut aufgestellten und langfristig aussichtsreichen Firmen an, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bei BASF investiert ist, belässt den Stopp bei 39,00 Euro. Bei Covestro sollte zunächst eine Besserung der kurzfristigen Aussichten sowie eine Bodenbildung abgewartet werden. (Analyse vom 08.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link