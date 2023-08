Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (16.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Experten der britischen Großbank Barclays hätten sich erneut genauer mit der Aktie des Chemieriesen Covestro befasst. Analyst Sebastian Satz habe dabei im Zuge der Berichte über eine erneut erhöhte Offerte vom Ölkonzern Adnoc für das Leverkusener Unternehmen seine positive Einschätzung der DAX-Titel bestätigt.So laute sein Anlagevotum nach wie vor "overweight". Den fairen Wert je Aktie beziffere er unverändert auf 59 Euro. Seiner Ansicht nach würden die nun offenbar gebotenen 60 Euro je Covestro-Aktie immer noch etwas niedrig erscheinen. Er gehe aber davon aus, dass dieses Angebot immerhin ausreichen werde, um Übernahmeverhandlungen zwischen den beiden Parteien zu beginnen. Er habe darauf verwiesen, dass die Anteilscheine des Kunststoffkonzerns schließlich in der jüngsten Vergangenheit nur sehr selten über dem von Adnoc gebotenen Preise gehandelt worden seien.Auch "Der Aktionär" könnte sich durchaus eine weitere Erhöhung der Offerte vorstellen. Zwar würden 11,6 Milliarden Euro viel für ein Unternehmen klingen, das im laufenden Jahr Analystenprognosen zufolge lediglich einen Nettogewinn von rund 90 Millionen Euro erzielen dürfte. Dies liege allerdings natürlich daran, dass das Marktumfeld für Chemieproduzenten regelrecht historisch schlecht sei. Schließlich hätten Covestro & Co mit einer anhaltend schwachen Weltkonjunktur zu kämpfen. Auf der anderen Seite würden zudem die anhaltend hohen Energiepreise belasten."Der Aktionär" hält ebenfalls an seiner Einschätzung fest: Mutige können bei Covestro nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs kann vorerst noch bei 36,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link