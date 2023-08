Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Spekulation auf ein Übernahmeangebot des Ölkonzerns ADNOC aus Abu Dhabi hätten den Kurs von Covestro zu Beginn der vergangenen Woche deutlich nach oben getrieben. Zum Start in diese Woche gebe es erneut News zu Covestro. Es stehe ein Wechsel im Finanzvorstand des Unternehmens bevor.Der Aufsichtsrat von Covestro habe Christian Baier einstimmig zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Der 46-jährige übernehme das Amt ab dem 1. Oktober 2023 von Dr. Thomas Toepfer, der das Unternehmen zum 31. August 2023 verlassen werde, so Covestro in einer Mitteilung. Die Funktion des Finanzvorstandes werde im September interimsweise von Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender Covestro, ausgeübt. Das Amt des Arbeitsdirektors übernehme Dr. Thorsten Dreier zusätzlich zu seinen Verpflichtungen als Technologievorstand von Covestro ab dem 1. September 2023."Christian Baier ist ein versierter Topmanager, der über langjährige Erfahrung im Kapitalmarkt verfügt. Wir freuen uns, dass er als Teil des Vorstands die Transformation von Covestro hin zur Kreislaufwirtschaft und die Umsetzung unserer Strategie Sustainable Future aktiv mitgestalten wird", so Dr. Richard Pott, Aufsichtsratsvorsitzender von Covestro. "Wir freuen uns zudem, dass Dr. Thorsten Dreier mit seiner langjährigen Kenntnis des Unternehmens die Zukunft von Covestro und seinen Mitarbeitenden in seiner zusätzlichen Funktion als neuer Arbeitsdirektor gestaltet.""Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Mutige können bei Covestro nach wie vor zugreifen, so Marion Schlegel. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 36,00 Euro belassen werden. Ein Übernahmepreis von 60 Euro würde im Vergleich zum aktuellen Kurs einen Aufschlag von rund 25 Prozent bedeuten. (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link