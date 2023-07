Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,36 EUR +1,39% (05.07.2023, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,28 EUR +0,55% (05.07.2023, 09:22)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (05.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Im gestrigen Handel sei es mit der Covestro-Aktie zwischenzeitlich deutlich abwärts gegangen. Denn die Meldung, wonach Adnoc nun womöglich Chemieaktivitäten mit Covestro und deren Tochter Borealis verschmelzen könnte, habe dafür gesorgt, dass die Übernahmefantasie aus der Covestro-Aktie verloren gegangen sei. Doch das Thema sei offenbar noch nicht abgehakt.Denn Adnoc sei laut "Bloomberg" trotz der jüngsten vorläufigen Niederlage weiterhin an Covestro interessiert. "Bloomberg" berufe sich hier auf informierte Personen. Das Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten habe im vergangenen Monat für den Chemiekonzern ein vorläufiges Angebot gemacht, sei damit aber abgeblitzt gewesen. Das Covestro-Management habe den vorgeschlagenen Preis für zu niedrig gehalten. Offenbar solle Covestro aber weiterhin Gesprächsbereitschaft im Falle eines besseren Angebots signalisiert haben. Wie "Bloomberg" am Dienstag berichte, setze Adnoc seine Bemühungen um eine potenzielle Übernahme fort.Auffällig bei Covestro sei in den vergangenen Handelstagen indes ein anderes Unternehmen gewesen. So habe die Bank of America ihre Beteiligung am deutschen Chemiegiganten zuletzt Stück für Stück immer weiter aufgestockt. Die Bank, die den Daten von "Bloomberg" zufolge vor wenigen Wochen noch nicht einmal zu den zehn größten Anteilseignern des DAX-Konzern gezählt habe, sei jetzt der größte Aktionär. Am Montag sei die Meldung über die Ticker gelaufen, dass die Bank of America ihre Beteiligung nun von 7,43 auf 7,49 Prozent erneut leicht erhöht habe. Was genau die Bank of America mit den stetigen Zukäufen vor habe, stehe aktuell noch genauso in den Sternen wie die Frage, ob es sich dabei um eine eher kurzfristige Spekulation handle oder eher ein strategisch Investment. Es sorge jedenfalls für zusätzliche Fantasie bei einer derzeit ohnehin spannenden Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: