Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (10.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem insgesamt relativ müden Handelsgeschehen an der Frankfurter Börse würden die Anteilscheine des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro zu den größten Verlierern im DAX zählen. Aktuell würden sie sich immerhin mit einem Minus von 1,44 Prozent auf 50,56 Euro über ihrem Vortagestief halten, auf das sie gestern infolge der jüngsten Spekulationen gefallen seien.Diese würden sich rund um die mögliche Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (ADNOC) drehen. Hintergrund des kurzen, deutlichen Kursrutsches am Dienstagabend sei ein Artikel auf der Finanz-Website "Betaville" unter dem Schlagwort "Uncooked Alert" gewesen, unter dem Marktgerüchte verbreitet würden. Dabei habe die Seite berichtet, dass die Verhandlungen mit ADNOC "nicht so gut wie erwartet" liefen. Es sei bisher nicht klar, ob ADNOC Covestro inzwischen ein kurz vor Weihnachten kolportiertes Kauf-Angebot, über 60 Euro je Aktie, vorgelegt habe.Skeptiker könnten Äußerungen des Covestro-Finanzchefs zu eher langsamen Gesprächen mit ADNOC negativ auffassen, habe es nun am Mittwoch vom Investmenthaus Oddo BHF geheißen. Allerdings gebe es weiter keine Anzeichen dafür, dass das Covestro-Management gegen eine Übernahme durch die Araber sei."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Für alle, die die Covestro-Anteile bereits im Depot hätten, wäre der kolportierte Preis von 60 Euro je Aktie natürlich noch einmal ein weiterer netter Aufschlag. Sie sollten mit einem Stopp bei 44,00 Euro dabei bleiben.Wer nicht investiert ist, sollte aber nun auch nicht mehr zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. Schließlich würde sich die Kurschance dann angesichts des zuletzt weiter gestiegenen Kurses auf weniger als 10 Prozent belaufen. Sollte es hingegen doch zu keiner Einigung kommen, könnte es relativ rasch wieder deutlich bergab gehen. Zur Erinnerung: Als die ersten Gerüchte aufkamen, dass ADNOC an einer Übernahme interessiert sei, hätten die Covestro-Papiere bei 40 Euro notiert. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link