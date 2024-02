Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,97 EUR -0,14% (28.02.2024, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,86 EUR -0,20% (28.02.2024, 09:30)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Morgen werde der Chemieproduzent Covestro die Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres veröffentlichen. Zudem erhoffe man sich am Markt natürlich auch konkrete Aussagen zu den seit Monaten ergebnislos laufenden Verhandlungen zwischen der Konzernführung und Abu Dhabi National Oil (ADNOC) über eine mögliche Übernahme.Analysten würden indes davon ausgehen, dass Covestro 2023 einen Umsatzrückgang um rund ein Fünftel auf 14,4 Milliarden Euro verbucht haben dürfte. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei den Prognosen zufolge um mehr als ein Drittel auf 1,05 Milliarden Euro gesunken. Der freie operative Finanzmittelzufluss dürfte um gut ein Fünftel auf 108 Millionen Euro gefallen sein. Angesichts eines erwarteten Nettoverlustes werde Covestro wohl keine Dividende zahlen.Für das laufende Jahr hätten die Experten im Mittel einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 1,37 Milliarden Euro auf dem Zettel. Der freie operative Mittelzufluss dürfte sich auf 349 Millionen Euro verbessern.Covestro dürfte im Schlussquartal eine weiter schwache Nachfrage in den wichtigen Endmärkten Bau, Möbel und Elektronik gepaart mit niedrigeren Verkaufspreisen gespürt haben, habe Analyst Geoff Haire von der Schweizer Bank UBS im Januar in einem Ausblick auf die Zahlen geschrieben. Für 2024 sei er auch etwas weniger zuversichtlich in puncto Absatzerholung als der Analystenkonsens.Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies betone zudem die Bedeutung der Übernahmegespräche mit ADNOC für die Investmentstory und damit für den Aktienkurs von Covestro. Ein Kauf von Covestro durch den Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wäre strategisch betrachtet nachvollziehbar sein, da ADNOC weltweit umfassend ins Geschäft rund um Erdgas, Chemie und Erneuerbare Energien investieren wolle. Angesichts der starken Marktstellung von Covestro könnte ADNOC das Kerngeschäft in der Ölverarbeitung durch eine Übernahme durchaus sinnvoll ergänzen.Mutige könnten nach wie vor darauf setzen, dass der arabische Ölriese tatsächlich 60 Euro auf den Tisch legen werde, und somit auf einen knapp 20-prozentigen Kursanstieg spekulieren.Wer die Covestro-Anteile ohnehin bereits im Portfolio hat, bleibt indes weiterhin mit einem Stopp bei 44,00 Euro dabei, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2024)