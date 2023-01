Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (19.01.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Überraschender Jahresverlust - AktienanalyseHohe Abschreibungen haben dem Kunststoffhersteller Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) überraschend einen Jahresverlust eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich sei bei den Leverkusenern 2022 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Verlust von etwa 300 Mio. Euro angefallen. Analysten hätten im Schnitt einen Gewinn von 420 Mio. Euro erwartet, nach gut 1,6 Mrd. Euro 2021. Als Grund für den Verlust habe Covestro Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen von 250 Mio. Euro sowie Abschreibungen auf Anlagevermögen von 470 Mio. Euro genannt. Hinter der Dividende stehe damit ein großes Fragezeichen. Denn eigentlich gebe das Unternehmen 35 bis 55 Prozent des Konzernergebnisses an die Aktionäre weiter. Für 2021 seien noch 3,40 Euro je Aktie ausgeschüttet worden. Für 2022 hätten Analysten zuletzt 1,75 Euro je Anteilsschein auf dem Zettel gehabt.Auch im Tagesgeschäft habe Covestro wegen hoher Gas- und Energiekosten und einer schwachen Nachfrage schlechter abgeschnitten als gedacht. Das vorläufige EBITDA habe mit 1,61 Mrd. Euro sowohl die Markterwartungen von knapp 1,7 Mrd. Euro als auch die bereits im Oktober auf 1,7 bis 1,8 Mrd. Euro zurechtgestutzten Ziele des Vorstands verfehlt. Auch der Umsatz habe mit 18 Mrd. Euro leicht unter den Schätzungen gelegen. "Die Geschäftsentwicklung von Covestro im vergangenen Jahr wurde deutlich von den drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, der hohen Inflation und einer sich abschwächenden Weltwirtschaft beeinflusst", habe CEO Markus Steilemann erklärt. CFO Thomas Toepfer habe zudem das "rezessive Umfeld" und die außerplanmäßigen Abschreibungen angeführt und auf die schwierige wirtschaftliche Lage in Europa verwiesen.Die Covestro-Aktie habe zunächst denn auch mit deutlichen Verlusten auf die Vorab-Zahlen reagiert, habe sich aber schnell erholt und sei schlussendlich sogar mit einem Plus aus dem Handel gegangen. Die Eckdaten des Kunststoffkonzerns für 2022 seien ein "Realitätscheck" für die Anleger, aber keine Überraschung, habe UBS-Experte Geoff Haire erklärt. Zudem habe Barmittelzufluss die Erwartungen übertroffen. Georgina Fraser von Goldman Sachs gebe sich außerdem zuversichtlich, dass nun wieder bessere Zeiten anbrechen würden - und habe dabei unter anderem auf die Öffnung Chinas nach der Corona-Pandemie und eine mögliche Aufstockung der Lagerbestände durch Kunden ab dem zweiten Quartal verwiesen. Ob dem wirklich so ist, wird sich zeigen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2023)Börsenplätze Covestro-Aktie: