Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (23.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Kunststoffkonzern habe Kreisen zufolge einen ersten Übernahmevorschlag des Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) über fast elf Milliarden Euro als unzureichend abgelehnt. Doch das scheine noch nicht das letzte Wort gewesen zu sein. Covestro könnte nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg zu weiteren Gesprächen bereit sein, wenn ein besseres Angebot auf dem Tisch liege.Die Aktie sei am Donnerstagmittag in Reaktion auf die Nachrichten ins Plus gedreht und auf den höchsten Stand seit Ende März 2022 geklettert. Nachdem die Anteile bis auf 48,88 Euro gestiegen seien, hätten sie zuletzt noch 2,3 Prozent auf 48,23 Euro gewonnen. Wenn es zu weiteren Gesprächen komme, sei dies positiv, da die Bereitschaft erkennbar sei, sich mit einem Übernahmeinteressenten auseinanderzusetzen, so Analyst Chris Counihan von Jefferies. Marktteilnehmer würden nun auf eine womöglich höhere Offerte hoffen, allerdings sei der Kurs bislang noch deutlich unter dem bereits vor zwei Tagen kolportierten Übernahmepreis geblieben.Covestro habe dem Adnoc-Management in einem Brief mitgeteilt, dass die zugrundeliegende Bewertung zu niedrig sei, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Berufung auf Insider berichtet habe. Auf der Basis seien keine weiteren Diskussionen möglich, habe es weiter geheißen. Wenn sich die Bedingungen ändern würden, sei man eventuell zu Gesprächen über eine Transaktion bereit, habe Bloomberg weiter berichtet. Adnoc werde die Antwort von Covestro prüfen, bevor es über nächste Schritte entscheide, habe Bloomberg unter Berufung auf die involvierten Personen weiter gemeldet. Beide Unternehmen hätten sich auf Anfrage von Bloomberg dazu nicht äußern wollen.Deutsche Bank Research habe die Einstufung für Covestro auf "buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Management kommentiere zwar keine Übernahmespekulationen, bestätige aber eine auch aus ihrer Sicht zu geringe Bewertung des Kunststoffkonzerns, so Analystin Virginie Boucher-Ferte am Donnerstag nach einem Treffen mit dem Finanzchef. Dies verdeutliche auch das jüngst wieder aufgenommene Aktienrückkaufprogramm. Die Expertin halte gerade den Wert des Specialties-Bereichs für unterschätzt. Das Analysehaus Jefferies bewerte Covestro ebenfalls mit "buy" und sehe ein Kursziel von 46 Euro.Es könnte durchaus zu einem Übernahmepoker bei Covestro kommen. Dann bestehe klar weiteres Potenzial für die Aktie.Es bleibt aber dabei: Die Aktie von Covestro ist nur etwas für nervenstarke Anleger, so Marion Schlegel. Der Stopp kann vorerst noch bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.06.2023)Mit Material von dpa-AFX