Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,11 EUR +3,15% (14.08.2023, 15:57)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,10 EUR +3,33% (14.08.2023, 15:42)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Übernahmekampf um den Leverkusener Chemieproduzenten könnte wieder Fahrt aufnehmen. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichte, wolle Adnoc dem Covestro-Vorstand nun ein erhöhtes Angebot vorlegen. Demnach werde der staatliche Energieriese 11,6 Mrd. Euro oder knapp 60 Euro je Aktie bieten.Der DAX-Titel habe nach Bekanntwerden der Meldung zeitweise um satte 7% zulegen können, würde mit aktuell 48,10 Euro allerdings immer noch klar unter dem neuen Adnoc-Angebot liegen. Covestro selbst habe sich in dieser Angelegenheit noch nicht geäußert.Eine erhöhte Offerte belege einmal mehr, wie günstig der stark aufgestellte Chemieriese mit solider Bilanz derzeit bewertet sei. Zwar stehe Covestro aufgrund der schwachen Weltkonjunktur und der anhaltend hohen Energiekosten vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Mittel- bis langfristig seien die Aussichten aber nach wie vor gut. Vor diesem Hintergrund erscheine die Bewertung des umworbenen DAX-Konzerns attraktiv. Mutige Anleger könnten vor diesem Hintergrund weiterhin zugreifen und sollten ihr Investment mit einem Stoppkurs bei 36 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)Börsenplätze Covestro-Aktie: