Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktien der beiden Chemieriesen BASF und Covestro würden sich zum Auftakt in die neue Handelswoche relativ robust präsentieren. Zwar würden die beiden Titel etwas nachgeben, die Verluste seien aber niedriger als beim DAX. Auch eine eher negative Studie aus dem Hause UBS stelle bislang keine sonderlich große Belastung dar.So habe die Schweizer Großbank etwa die Einstufung für die Anteilscheine von BASF auf "sell" belassen. Den fairen Wert habe Analyst Geoff Haire auf lediglich 40,00 Euro beziffert. Haire habe sich im Rahmen seiner jüngsten Studie zur Chemiebranche mit der Frage befasst, ob die zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreise in den kommenden Wochen und Monaten auch die Preise für verschiedene Grundchemikalien nach oben hieven würden.Seiner Ansicht nach dürfte dies Stand jetzt wohl eher nicht der Fall zu sein. So gebe es derzeit im Vergleich zum Ölpreis bei Ethylen, Acrylsäure sowie dem Schaumstoffvorprodukt TDI aktuell das größte Preisminus. Er habe allerdings eingeräumt, dass diese für die Chemiehersteller negative Entwicklung zumindest teilweise wieder durch einen Zuwachs der Preise beim Schaumstoffvorprodukt MDI ausgeglichen werden könnte.Die Anteilscheine von Covestro stufe Haire indes weiterhin mit "neutral" ein. Das Kursziel laute wie bei BASF 40,00 Euro, was ebenfalls deutlich unter dem aktuellen Kursniveau liege. Indes gebe es bei Covestro keinerlei Neuigkeiten bezüglich der derzeit laufenden Gespräche über eine mögliche Übernahme durch den Ölriesen Abu Dhabi National Oil Corporation (ADNOC), der durch die Akquisition gerne sein Chemiegeschäft in Europa ausbauen möchte.Wer die Anteile von Covestro und BASF im Depot hat, kann daher weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner. Stoppkurse bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 40,00 Euro (Covestro) würden nach unten absichern. (Analyse vom 18.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: