Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Trübe Aussichten für Chemieriesen wie Covestro oder Evonik: Angesichts der Energiekrise sei die deutsche Chemieindustrie so pessimistisch wie seit mehr als 30 Jahren nicht. Die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate seien im August auf minus 55 Punkte gesunken, habe das Münchner ifo-Institut am Donnerstag berichtet. "Das ist der schlechteste Wert seit 1991."Noch heftiger sei die Bewertung der aktuellen Geschäftslage abgesackt. Erstmals seit September 2020 hätten die Chemie-Unternehmen sie wieder negativ (minus 8 Punkte) bewertet, nach einem Wert von plus 22 in diesem Juli. Im Ergebnis sei das Geschäftsklima, das sich aus Lage und Erwartungen ergebe, auf minus 33 Punkte im August (Juli: minus 14) gefallen. Der Krieg in der Ukraine belaste die Branchenkonjunktur erheblich, hätten die ifo-Forscher erläutert.Die Chemie-Unternehmen würden nun deutlich weniger produzieren wollen, habe es geheißen. Etwas entspannt habe sich nur die Materialknappheit. Doch noch immer hätten 50 Prozent der Chemiefirmen von Nachschubproblemen berichtet.In der Chemie- und Pharmaindustrie seien die Sorgen groß, dass Russland die schon eingeschränkten Gaslieferungen nach Deutschland komplett einstellen könnte. Die Branche mit mehr als 530.000 Beschäftigten hierzulande sei laut dem Branchenverband VCI größter deutscher Gasverbraucher mit einem Anteil von 15 Prozent, knapp ein Drittel des Industrieverbrauchs entfalle allein auf sie. Die Chemie- und Pharmabranche brauche Gas als Energie und als Rohstoff zur Weiterverarbeitung - etwa in Kunststoffen, Arzneien und Düngemitteln.Anleger sollten daher vorerst an der Seitenlinie verharren und eine Aufhellung der Perspektiven für die Branche sowie eine Bodenbildung der charttechnisch angeschlagenen Titel abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2022)Mit Material von dpa-AFX