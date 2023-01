Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) nach wie vor zugreifen.Ein überraschender Jahresverlust habe am Montag den jüngsten Kursrutsch der Covestro-Aktien verschärft - aber nur kurz. Die Papiere des Kunststoffkonzerns seien nach vier Verlusttagen in Folge im frühen Handel zunächst um rund fünf Prozent abgesackt, hätten sich aber schnell erholt und am späten Vormittag sogar merklich ins Plus gedreht.Experten zufolge habe sich schon angedeutet, dass Covestro seine Prognose für den operativen Gewinn nicht mehr erreichen könne und unter dem Strich wegen Abschreibungen sogar ein Verlust stehe. Zudem würden die Anleger darauf hoffen, dass das Unternehmen nun das Schlimmste erst einmal hinter sich habe. Aktuell würden die Anteilscheine von Covestro um fast zwei Prozent auf 41,11 Euro steigen.Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen sowie hohe Abschreibungen auf Anlagevermögen hätten Covestro 2022 in die roten Zahlen gerissen. Auch im Tagesgeschäft habe das Unternehmen wegen hoher Gas- und Energiekosten und einer schwachen Nachfrage schlechter abgeschnitten als gedacht. Kurz vor dem Jahresende sei auch noch ein Schaden an der Chlorelektrolyse des Konzerns in Uerdingen hinzugekommen, der die Produktion von harten Kunststoffen und dem Hartschaumvorprodukt MDI beeinträchtigt habe.Wegen des Verlustes 2022 könnte die Dividende nun wackeln. Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank J.P. Morgan habe darauf hingewiesen, dass sich die Ausschüttung am Nettogewinn orientiere und damit wahrscheinlich für 2022 und 2023 ausbleiben werde. In Summe befürchte der Experte eine weitere deutliche Korrektur der Markterwartungen.Eher gelassen geäußert hab sich auch Analyst Geoff Haire von der Schweizer Großbank UBS. Die Eckdaten des Kunststoffkonzerns für 2022 seien ein "Realitätscheck" für die Anleger, aber keine Überraschung. Der Barmittelzufluss habe sogar die Erwartungen übertroffen, die Cashflow-Rendite sei eine Stütze für die Aktien.Ein eher positives Fazit habe auch Analyst Peter Spengler von der DZ BANK gezogen. "Auch wenn die berichteten Zahlen enttäuschen, könnten wir den Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung erreicht haben."Die Reaktion der Marktteilnehmer sei wohl auch ein weiteres Indiz dafür, in welchem Maße negative Entwicklungen bereits im Kurs von Covestro (und vermutlich auch anderen Chemieaktien) eingepreist gewesen seien. Wichtig für die künftige Kursentwicklung dürfte nun die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft werden.Und da sich diesbezüglich die Worst-Case-Szenarien aus dem Vorjahr womöglich doch nicht erfüllen, können Mutige bei Covestro weiterhin zugreifen (Stopp: 28,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2023)