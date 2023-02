Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Covestro verliere seinen Finanzchef an Airbus. Thomas Toepfer werde das Unternehmen zum 31. August vorzeitig verlassen und in gleicher Position zum Flugzeugbauer Airbus wechseln, habe der Kunststoffkonzern in der vergangenen Woche mitgeteilt. Eigentlich sei Toepfers Vertrag, der 2018 von Kion zu dem DAX-Konzern gewechselt sei, noch bis Ende März 2026 gelaufen.Die Suche nach einem Nachfolger laufe, habe es weiter geheißen. Dr. Toepfer sei seit April 2018 Mitglied des Vorstands von Covestro und verantworte als Finanzvorstand unter anderem die Bereiche Accounting, Controlling und Finanzen. Zudem fungiere er seit Januar 2019 als Arbeitsdirektor des Unternehmens."Wir respektieren den persönlichen Wunsch von Thomas Toepfer, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, um seine berufliche Karriere außerhalb des Konzerns fortzusetzen. Er hat seit Beginn seiner Amtszeit maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung von Covestro beigetragen", habe Dr. Richard Pott, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Covestro gesagt. "In den vergangenen Jahren hat er mit seinem Team die Finanzstruktur des Unternehmens kontinuierlich erweitert und das Finanzvorstandsressort des Konzerns auf allen Ebenen sehr gut aufgestellt. Covestro genießt auch dank seines Engagements ein hohes Vertrauen des Kapitalmarkts und verfügt heute über alle Instrumente für die nachhaltige Finanzierung der langfristigen Konzernstrategie. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Thomas Toepfer und wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Glück und Erfolg."Die Covestro-Aktie habe in den vergangenen Monaten eine schöne Aufholjagd hingelegt. Diese sei nun vorerst ins Stocken geraten. Die Aussichten würden aber gut bleiben. Das Unternehmen könnte überproportional von einer Erholung in China profitieren. Spannend werde es in der kommenden Woche. Am 2. März legt Covestro seine Jahreszahlen vor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link