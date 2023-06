Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,58 EUR +0,32% (28.06.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,60 EUR +0,16% (28.06.2023, 09:17)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um Covestro sei es in den vergangenen Handelstagen wieder etwas ruhiger geworden. Der DAX-Konzern habe am Donnerstag die Übernahme-Offerte von Adnoc in Höhe von rund elf Milliarden Euro als zu niedrig abgelehnt. Seither habe es diesbezüglich keine neuen Meldungen gegeben. Einige Experten würden sich indes Gedanken machen, ob und wie es zu einem Deal kommen könnte.So habe etwa Analyst Sebastian Satz von der britischen Großbank Barclays, Anfang der Woche erklärt, dass seiner Einschätzung nach eine realistische Spanne für eine Übernahme vermutlich bei einem Preis von 63 bis 76 Euro liegen dürfte. Er bewerte indes die Covestro-Aktie weiterhin mit "Overweight" ein. Sein Kursziel laute unverändert 59 Euro.Noch optimistischer sei mittlerweile die Investmentbank Stifel. So habe deren Analystin Isha Sharma in der Vorwoche die Anteile des Leverkusener Chemieproduzenten von "Sell" auf "Buy" gleich doppelt hochgestuft. Zudem habe sie das Kursziel von 34 auf 66 Euro nahezu verdoppelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau errechne sich nun Aufwärtspotenzial in Höhe von 33 Prozent. Sie habe betont, dass der Kunststoffkonzern ihrer Ansicht nach ein attraktives Übernahmeziel sei. Sie habe allerdings auch eingeräumt, dass sie die kurzfristige Gewinnentwicklung aber weiterhin eher skeptisch sehe.Daher bleibt die Covestro-Aktie nur etwas für Mutige, die trotz des Risikos, dass die Übernahme scheitert, sowie der aktuellen Konjunktursorgen zugreifen können, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung nun auf 36,00 Euro nachgezogen werden! (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link