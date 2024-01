Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Monaten würden die Vorstände von Covestro mit dem Ölkonzern Adnoc verhandeln. Das Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wolle sich den DAX-Konzern einverleiben. Bekannt geworden sei von den Gesprächen bisher sehr wenig. Offenbar solle Adnoc aber bereit sein, bis zu 60 Euro zu zahlen - für Jefferies wäre dies angemessen.Denn das Analysehaus habe die Covestro-Aktie nun erneut auf "Buy" eingestuft und das Kursziel bei 60 Euro belassen. Analyst Chris Counihan habe betont, die anhaltend schwierigen Geschäftsbedingungen für Covestro und den gesamten Chemiesektor würden einmal mehr zeigen, wie wichtig das Interesse des Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) für die Anlagestory des DAX-Titels sei.Trotz des Rückenwindes von Seite der Analysten gebe die Covestro-Aktie im heutigen Handel in einem insgesamt eher mauen Marktumfeld nach. Die jüngsten Konjunkturmeldungen würden bei den Chemieaktien in Deutschland nicht gerade für Rückenwind sorgen. Doch letztlich werde für die weitere Kursentwicklung von Covestro weniger die Entwicklung der Weltwirtschaft entscheidend sein, sondern was in den langen Verhandlungsrunden mit Adnoc am Ende herauskomme.Zusammenfassend: Wer dabei ist, kann mit einem auf nun 44,00 Euro nachgezogenen Stopp dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Es bestehe aber kein Handlungsbedarf für alle, die die Covestro-Aktie noch nicht im Depot hätten. (Analyse vom 08.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link