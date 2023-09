Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es seien spannende Börsentage aktuell: Gelinge es dem arabischen Ölriesen Adnoc, sich den deutschen Chemiekonzern Covestro einzuverleiben oder scheitere der Versuch? Gehe es nach Ansicht verschiedener Experten, so stünden die Chancen für Adnoc durchaus gut, zumal man mit dem vorgelegten Konzept wohl auch die Arbeitnehmer überzeugen könnte.DZ BANK-Analyst Peter Spengler sehe indes gute Chancen, dass es zu einem Deal kommen werde. Adnoc dürfte ein finanziell und operativ attraktives Paket zusammenschnüren. Er verweise darauf, dass der Ölriese über ausreichend finanzielle Mittel verfüge. Zudem würde eine Übernahme seiner Ansicht nach strategisch gut passen. Er habe deshalb sein Rating für die Covestro-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zudem beziffere er den fairen Wert nun auf 63,00 Euro, was 18 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Zuvor habe sein Ziel noch 49,00 Euro gelautet.Neben der DZ BANK hätten auch zahlreiche andere Institute auf die Meldungen vom vergangenen Freitag ("Covestro: Aktie geht steil - beginnen bald Übernahmeverhandlungen?") reagiert und ihre Einschätzungen aktualisiert. So rate etwa die britische Großbank Barclays weiterhin zum Kauf und halte die Covestro-Aktie erst bei einem Kurs von 59,00 Euro für angemessen bewertet. Noch einen Euro mehr würden die Experten von Oddo BHF für gerechtfertigt halten. Auch deren Analyst Michael Schäfer empfehle dementsprechend nach wie vor den Kauf des DAX-Titels.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link