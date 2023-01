Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (11.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die zuletzt stark gelaufenen Chemieaktien BASF und Covestro würden weiterhin davon profitieren, dass sich die Nachrichtenlage nach wie vor aufhelle. So würden die Sorgen vor einer Gasmangellage immer sinken, die Gaspreise würden fallen und die Wirtschaft präsentiere sich robuster als noch vor wenigen Wochen erwartet worden sei.So zeige sich nun beispielsweise auch das ifo-Institut nun etwas optimistischer: "Dass die Kurzarbeit auf niedrigem Niveau bleibt, scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass die erwartete Winter-Rezession sehr mild ausfällt", habe ifo-Forscher Sebastian Link gesagt. Im Vergleich zu den Corona-Wintern sei das Niveau sehr gering - im Dezember 2021 seien noch 770.000 Menschen in Kurzarbeit gewesen, beim Höchststand im April 2020 sogar 6,0 Millionen.Indes würden Deutschlands Gasspeicher am Ende dieses Winters einer Branchenschätzung zufolge gut gefüllt sein. Bei einem "normalen" Temperaturverlauf seien die Speicher Ende März und Ende April jeweils zu 65 Prozent voll, habe der Speicherverband Initiative Energien Speichern (Ines) am Dienstag in Berlin mitgeteilt.Das wäre deutlich mehr als 2022. Damals seien es 26 Prozent Ende März und 35 Prozent Ende April gewesen. Derzeit liege der Füllstand bei circa 91 Prozent. Grund seien der reduzierte Energieverbrauch und die zusätzlichen Importe, um die fehlenden Einfuhrmengen aus Russland auszugleichen.Das Marktumfeld für Covestro und BASF helle sich weiter auf. Wer bei den immer noch günstig bewerteten Chemietiteln bereits an Bord ist, bleibt nach wie vor dabei, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse könnten vorerst noch bei 42,00 Euro (BASF) beziehungsweise 28,00 Euro (Covestro) belassen werden. (Analyse vom 11.01.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: