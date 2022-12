Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (09.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.In einem zum Wochenausklang relativ freundlichen Marktumfeld würden die Anteilscheine des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro zu den stärksten Titeln im DAX zählen. Dies dürfte auch daran liegen, dass es eine positive Studie vom Analysehaus Jefferies gegeben habe. Darin sei das Kursziel für Covestro von 40 auf 45 Euro erhöht worden.Zudem sei die Einstufung auf "buy" belassen worden. Die Risiken für die europäische Chemieindustrie seien 2023 größer als in den vergangenen zehn Jahren, so Analyst Chris Counihan in einem Branchenausblick. Hersteller von Grundstoff-Chemikalien seien besonders gas- beziehungsweise energieintensiv und daher nur allmählich in der Lage, ihre Abhängigkeit ohne Mengenrückgänge zu verringern. Downstream- und Spezialanbieter seien mit höheren Zinssätzen konfrontiert, was die Bewertung beeinflusse, die für Wachstumsvermögenswerte gezahlt werden müsse. Für Counihan zähle auch deshalb Covestro zu den Top-Picks im Sektor."Der Aktionär" ist für den günstig bewerteten DAX-Titel ebenfalls positiv gestimmt: Mutige mit einem langen Atem können bei der Aktie auf eine Erholung setzen (Stopp: 27,50 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: