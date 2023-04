Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

37,80 EUR -0,42% (19.04.2023, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

37,88 EUR +1,99% (18.04.2023, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (19.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der deutsche Chemieriese habe in der vergangenen Handelswoche einige Eckdaten vorab veröffentlicht, die über den Marktschätzungen gelegen hätten. Dies sei natürlich gut angekommen. Daraufhin hätten sich bereits einige Analysten positiv zu dem DAX-Titel geäußert. Am Dienstag habe nun auch Goldman Sachs nachgelegt und ihre Einschätzung für die Covestro-Aktie mit "buy" bestätigt. Das Kursziel sei bei 64 Euro belassen worden, woraus sich stattliches Aufwärtspotenzial von 68% errechne.Dem stark in China aktiven Chemiekonzern könnte indes auch diese Meldung in die Karten spielen: Chinas Wirtschaft habe sich überraschend stark erholt. Wegen der Belastungen durch wiederkehrende Lockdowns, Zwangsquarantäne und Störungen der Lieferketten sei die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr nur um 3% gewachsen."Der Aktionär" sei für Covestro ebenfalls zuversichtlich gestimmt und halte an seiner Einschätzung fest: Die konjunkturellen Risiken sollten angesichts des niedrigen Börsenwerts bereits ausreichend eingepreist sein. Sollte die chinesische Volkswirtschaft wieder nachhaltig Fahrt aufnehmen, dürfte der DAX-Titel in einigen Monaten wieder deutlich höher als derzeit notieren. Für den Fall, dass es nicht so komme, sichere ein Stoppkurs bei 31,50 Euro nach unten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: