Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (25.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie sei bei Dividenden- und Schnäppchenjägern weiterhin sehr beliebt. Der Leverkusener Kunststoff-Spezialist habe es in diesem Jahr aber wirklich schwer. Über viele Monate hinweg hätten die Sorgen über einen möglichen Gasengpass belastet, der auch noch längst nicht ausgeschlossen sei. Nun drohe ein neues großes Problem, denn allmählich schränke die anhaltende Trockenheit das Geschäft der Frachtschiffe auf dem Rhein und anderen Flüssen in Deutschland stark ein. "Wir dürfen nur noch etwa 50 Prozent der Menge transportieren, die wir transportieren könnten", habe der Vorstand der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt, Roberto Spranzi, der dpa., gesagt Die Pegelstände der Flüsse seien derzeit niedrig. Durch die geringere Ladungsmenge seien die Schiffe weniger schwer und nicht so tief im Wasser. Die Kapazitäten seien also reduziert, die Nachfrage sei allerdings hoch. "Wir sind ausgebucht", so Spranzi. Schweres Frachtgut seien z.B. Chemikalien, Kies und Rohstoffe wie Kohle.Die Sorgen vor Gasengpässen, allgemein sehr hohe Energiekosten, Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur und nun womöglich noch ernsthafte Logistikprobleme - die Herausforderungen für Covestro würden nicht geringer. Dennoch sollten diese Risiken auf dem aktuell sehr niedrigen Bewertungsniveau bereits mehr als eingepreist sein. So belaufe sich der Börsenwert des stark aufgestellten profitablen Unternehmens mit solider Bilanz aktuell auf nur 6,1 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Das Eigenkapital habe sich zuletzt auf 8,4 Mrd. Euro belaufen. Mutige Anleger könnten daher auf eine Erholung spekulieren (Stopp: 30 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Covestro-Aktie: