Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,35 EUR -0,63% (08.11.2022, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,52 EUR +0,16% (08.11.2022, 10:12)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Chemieriesen habe im gestrigen Handel kräftig zulegen können, denn die Verschiebung eines Großprojekts sei gut angekommen. Die Covestro-Aktie sei auf den höchsten Stand seit Mitte Juni geklettert.Covestro lege den Bau einer Großanlage für das Hartschaum-Vorprodukt MDI erneut auf Eis. Der Konzern spare dadurch im aktuell schwierigen Umfeld erst einmal viel Geld. Dies sei bei Anlegern gut angekommen. "Der Krieg in der Ukraine, die europäische Energiekrise und die steigende Inflation haben die Weltwirtschaft empfindlich gestört", habe Konzernchef Markus Steilemann gesagt. Daher solle das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt neu bewertet werden. Diese Entscheidung sei sehr positiv, habe Analyst Chris Counihan von Jefferies geschrieben. Er habe seine Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen."Der Aktionär" halte die Entscheidung auch für richtig und sehe für die günstig bewertete Covestro-Aktie ebenfalls noch Luft nach oben. Der günstig bewertete Titel (der Börsenwert liege immer noch deutlich unter dem Eigenkapital) bleibe für mutige Anleger ein Kauf. Der Stopp sollte auf 27,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: