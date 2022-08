Mit Material von dpa-AFX



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die hohen Energiepreise und trübere Konjunkturaussichten würden den Kunststoffkonzern Covestro noch vorsichtiger für das laufende Jahr stimmen. Bereits im Mai habe Konzernchef Markus Steilemann gesagt, dass die Energiekosten für Covestro 2022 auf 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro steigen könnten, nach 1,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.Angesichts des nochmaligen Anstiegs des Gaspreises in Europa im Juli sei die Kalkulation mittlerweile Makulatur. So habe die ungewisse Gas-Versorgungslage mit Blick auf russisches Erdgas den Preis erst zur Wochenmitte auf weit mehr als 200 Euro je Megawattstunde getrieben. Am Dienstag werde Covetsro seine detaillierten Zahlen für das zweite Quartal vorlegen.Finanzchef Thomas Toepfer habe noch Mitte Juli in einem Interview in der "Börsen-Zeitung" noch für ein wenig Optimismus gesorgt und für das zweite Quartal ein operatives Ergebnis (EBITDA) am oberen Ende der im Mai in Aussicht gestellten Spanne von 430 bis 530 Millionen Euro avisiert und dabei auf eine überraschend schnelle Erholung Chinas von den Corona-Lockdowns sowie auf eine stabile Geschäftsentwicklung in Europa verwiesen. Die Aktien hätten sich daraufhin zumindest ein wenig vom tiefsten Stand seit Mail 2020 bei 30,73 Euro erholt.Im abgelaufenen zweiten Quartal hätten der im deutschen Leitindex notierte Konzern das eigene Ziel auch mit 547 Millionen Euro übertroffen. Das sei zwar deutlich weniger als vor einem Jahr, für das erste Halbjahr 2022 stehe damit aber bereits ein operatives Ergebnis von 1,35 Milliarden Euro in den Büchern. Dennoch erwarte die Unternehmensführung um Steilemann für das Gesamtjahr nur noch 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro. Bisher hätten 2,0 bis 2,5 Milliarden im Plan gestanden. Analysten hätten hier im Vorfeld mit gut 2,3 Milliarden Euro im Schnitt gerechnet.So sei ein möglicher Gas-Lieferstopp seitens Russlands ein großes Risiko für die Wirtschaft Europas, die in vielen Bereichen noch von dessen Gaslieferungen abhängig sei. Gerade die deutsche Chemieindustrie verarbeite viel Erdgas weiter, nutze einen großen Teil aber auch zur Erzeugung von Prozesswärme für den Betrieb der Anlagen. Eine Umstellung auf andere Energieträger sei in großem Umfang nur längerfristig möglich.Insgesamt habe Finanzchef Toepfer hier Mitte Juli in dem Interview mit der "Börsen-Zeitung" zu beruhigen versucht. "Natürlich haben wir, wenn Gaslieferungen aus Russland ausbleiben, ein großes gesamtgesellschaftliches Problem", habe er dem Blatt gesagt. Allerdings stehe in Deutschland nur ein Viertel der globalen Produktionskapazitäten des Unternehmens. "Selbst wenn wir in Deutschland jetzt eine 20- oder 30-prozentige Gaskürzung erfahren würden, wäre nur ein kleiner Teil des globalen Outputs betroffen. Wir bereiten uns in Deutschland auf den Notfall vor, aber es wird das Unternehmen in keinem Fall umwerfen."Die Aktie habe nachbörslich im Zuge der Meldung natürlich deutlich nachgegeben. Covestro bleibe ein sehr stark und breit aufgestelltes Unternehmen mit solider Bilanz sowie mittel- bis langfristig guten Aussichten, das zudem aktuell sehr günstig bewertet sei.Dennoch drängt sich nach der für viele Marktteilnehmer doch überraschenden Prognosesenkung vorerst kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 30,00 Euro. (Analyse vom 01.08.2022)