Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) ein Kauf.Bereits seit geraumer Zeit würden energieintensive Chemieproduzenten wie Covestro und LANXESS unter den anhaltend hohen Preisen für Öl, Gas & Co leiden. Und ein Ende dieser Phase sei derzeit nicht absehbar. So würden die Preise am europäischen Erdgasmarkt derzeit weiter anziehen.Am Freitag habe der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 56,10 Euro je Megawattstunde (MWh) gekostet. Das sei der höchste Stand seit Ende Februar, also seit etwa acht Monaten. Seit Wochenbeginn sei der Preis um etwa 18 Euro oder rund 45 Prozent gestiegen.Getrieben würden die Preise durch Angebotsrisiken und Wetterprognosen, die auf niedrigere Temperaturen hindeuten würden. Auf der Angebotsseite würden die zeitweise Schließung eines großen Erdgasfelds im Mittelmeer, die schadensbedingte Schließung der Pipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland sowie das andauernde Risiko eines Streiks in der australischen Erdgasbranche für Verunsicherung sorgen. Hinzu komme der Konflikt zwischen der islamistischen Hamas und Israel.Trotz der jüngsten Zuwächse liege der Preis für europäisches Erdgas immer noch deutlich unter dem Niveau, das er im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine erreicht habe. Im vergangenen Jahr seien zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde fällig geworden. Russland habe seine Gaslieferungen nach Europa stark gedrosselt, weshalb Ersatz habe gefunden werden müssen. Derzeit seien die europäischen Erdgasspeicher gut gefüllt.Bei Covestro würden hingegen die laufenden Übernahmegespräche mit ADNOC für Rückenwind sorgen. Die Chancen, dass es mindestens 60 Euro pro Aktie gebe, stünden grundsätzlich gut. In vielen wichtigen Fragen dürften die beiden Unternehmen nicht sonderlich weit auseinander liegen. Ansonsten hätte man wohl kaum mit den konkreten Gesprächen begonnen. Auch finanziell scheine eine Vereinbarung, mit der beide Parteien leben könnten, möglich zu sein. ADNOC verfüge über ein riesiges Investitionsbudget im dreistelligen Milliardenbereich, daher dürfte das Vorhaben wohl kaum an dem ein oder anderen Euro mehr pro Anteilschein scheitern.Die Covestro-Aktie bleibt ein Kauf (Stoppkurs: 40,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2023)Mit Material von dpa-AFX