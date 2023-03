Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hohe Energiekosten hätten den deutschen Chemieproduzenten im letzten Jahr zu schaffen gemacht. Daher dürften die Vorstände von Covestro, Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und BASF diese Meldung gerne lesen: Der Preis für europäisches Erdgas gehe weiter zurück. Am Montag sei der Marktpreis erstmals seit Mitte 2021 unter die Marke von 40 Euro je Megawattstunde (MWh) gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat sei am Vormittag bis auf 39,65 Euro gesunken. Das sei der niedrigste Stand seit Juli 2021.Wegen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine seien die Erdgaspreise im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. In der Spitze seien Preise von mehr als 300 Euro gezahlt worden, nachdem Erdgas längere Zeit um die 20 Euro je MWh gekostet habe. Eine hohe Abhängigkeit von russischem Gas habe zu einer Energiekrise geführt.In den vergangenen Monaten sei der Erdgaspreis aber spürbar gefallen. Ein Grund seien die gut gefüllten Erdgasspeicher, hinzu komme die tendenziell warme Witterung. Zuletzt dürften Ängste vor einer Bankenkrise in die gleiche Richtung wirken, da Finanzkrisen in der Regel mit konjunktureller Belastung und damit einer geringeren Energienachfrage einhergehen würden.Die sinkenden Gaspreise seien für die Chemieproduzenten natürlich positiv zu werten. Allerdings würden die Kurse aktuell unter den Sorgen über die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur leiden.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.