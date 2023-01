Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (10.01.2023/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Numeric Investors LLC steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Covestro AG sichtbar:Die Leerverkäufer von Numeric Investors LLC setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Kunststoffspezialisten AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) fort.Die Finanzprofis von Numeric Investors LLC mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, haben am 06.01.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,52% auf 0,60% der Covestro-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Covestro-Aktien:0,93% POINT72 EUROPE (LONDON) LLP (04.01.2023)0,85% WorldQuant, LLC (06.01.2023)0,82% Point72 Europe (London) LLP (18.11.2022)0,78% Qube Research & Technologies Limited (02.01.2023)0,60% Capital Fund Management SA (13.12.2022)0,60% Numeric Investors LLC (06.01.2023)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 5,75% der Covestro-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Covestro-Aktie: