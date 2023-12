Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (19.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Im gestrigen Handel habe die Covestro-Aktie bei 53,00 Euro geschlossen. Im nachbörslichen Handel sei es für die DAX-Titel noch einmal aufwärts gegangen. Denn informierten Kreisen zufolge solle der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) die Offerte für den Chemieproduzenten Covestro erhöhen - und zwar auf 60,00 Euro je Anteilschein.So solle Adnoc nun ein neues Angebot in den kommenden Tagen vorlegen wollen, habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Darüber hinaus wolle Adnoc eine Jobgarantie für mehrere Jahre und Investitionen über etwa 8 Mrd. US-Dollar anbieten. Der Konzern wolle damit den Weg für eine vertiefte Unternehmensprüfung freimachen.Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen, habe es weiter geheißen. Adnoc könnte sich auch entschließen, das Gebot erst im neuen Jahr vorzulegen. Vertreter beider Unternehmen hätten sich nicht äußern wollen. Zuletzt sei in Medien bereits die Rede davon gewesen, dass Adnoc informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt habe. Dieses Gebot würde Covestro mit gut 11 Mrd. Euro bewerten.Spekulationen über ein Interesse von Adnoc gebe es schon seit Mitte Juni, damals hätten die Aktien noch etwa 40 Euro gekostet. Der Ölkonzern baue seit einiger Zeit sein Engagement rund um das Chemiegeschäft aus. Der Konzern fördere fast das gesamte Öl für die Vereinigten Arabischen Emirate. Seit mehreren Monaten würden die ergebnisoffenen Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen laufen.Allerdings seien 11,6 Mrd. Euro für einen global sehr gut aufgestellten Konzern mit solider Bilanz, viel Know-how und langfristig sehr guten Aussichten nicht sehr viel, wenn man bedenke, dass Covestro etwa in den Jahren 2018 und 2019 satte 2,0 und 1,8 Mrd. Euro netto verdient habe. Im Jahre 2021 sei beispielsweise erneut ein üppiger Gewinn angefallen, 1,6 Mrd. Euro seien es damals gewesen.DER AKTIONÄR halte an seiner Einschätzung fest: Die Covestro-Aktie habe weiterhin noch etwas Luft nach oben nach. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung nun auf 39,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2023)Mit Material von dpa-AFX