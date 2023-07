Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,17 EUR +0,99% (25.07.2023, 17:52)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,08 EUR +0,59% (25.07.2023, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (25.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Ein Medienbericht habe am Dienstag die Spekulationen über die mögliche Übernahme von Covestro durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) befeuert. Die Aktie des deutschen Kunststoffkonzerns sei in der Spitze um 3,5% in die Höhe geschnellt. Zuletzt sei der Gewinn aber wieder abgeebbt.Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lasse sich Covestro bei der im Raum stehenden, aber noch nicht offiziellen Adnoc-Offerte von der US-Bank Goldman Sachs beraten. Adnoc wiederum habe den Ex-Banker Klaus Fröhlich von der US-Bank Morgan Stanley mandatiert.Jüngst habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass Adnoc sein Gebot für den DAX-Konzern auf 57 Euro je Aktie erhöht habe. Diese informelle Offerte habe Covestro als zu niedrig abgelehnt, aber prinzipiell Gesprächsbereitschaft signalisiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link