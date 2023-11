Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,09 EUR -0,54% (28.11.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,07 EUR -1,13% (28.11.2023, 10:08)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Vor Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf würden die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtig bleiben. Der DAX dürfte zum Handelsstart am Dienstag unter der 16.000-Punkte-Hürde bleiben, unter die er tags zuvor wieder gefallen sei. Ein positiveres Bild zeige sich dagegen bei den beiden Chemie-Riesen BASF und Covestro, da eine neue Branchenstudie Rückenwind liefere.Eine Fortsetzung der seit rund vier Wochen laufenden Jahresendrally sei derzeit ungewiss. In der vergangenen Woche habe der starke Lauf den deutschen Leitindex dicht an das Zwischenhoch von Ende August bei knapp unter 16.043 Punkten herangeführt. Seit seinem Zwischentief im Oktober habe sich der DAX somit um nahezu 10 Prozent erholen können.Ohne gute Nachrichten in Form positiver Wirtschaftsdaten werde es aber nun schwer, kurzfristig wieder die Hürde von 16.000 Punkten zu überwinden, habe Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, kommentiert: "Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich das zuletzt übliche Bild eines starken Novembers und eines anschließend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt."Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Kursziel für BASF von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "market perform" belassen. Die europäischen Konsumchemieunternehmen stünden beim Wachstum der Absatzvolumina vor einer Wende zum Besseren, so Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Umsatzwachstum sei der größte Treiber für die Aktienkurse in diesem Sektor, der seine Erholung fortsetzen sollte.Die BASF-Aktie befinde sich aktuell in einer Range zwischen dem Support auf der Unterseite bei 42,72 Euro und dem Widerstand auf der Oberseite bei der 45-Euro-Marke. Die kommenden Tage würden zeigen, ob die neue Branchenstudie den Titel nachhaltig beflügeln könne. Bei rund 43 Euro verlaufe zudem der GD50, der ebenfalls als Support fungiere.Die neue Chemie-Branchenstudie liefere positive Impulse für BASF und Covestro. Wie sehr die Bullen den Rückenwind nutzen könnten, werde sich im Wochenverlauf zeigen. "Der Aktionär" traue der BASF-Aktie mehr zu als die Experten von Bernstein - Kursziel 55,00 Euro. Zudem locke die hohe Dividendenrendite von aktuell 7,9 Prozent.Die Covestro-Papiere würden nach einer längeren Seitwärtsphase ebenfalls wieder anziehen und damit den Aufwärtstrend fortsetzen - Kursziel 68,00 Euro. Entscheidend bleibe hier aber natürlich der weitere Verlauf der laufenden Übernahmeverhandlungen mit ADNOC. (Analyse vom 28.11.2023)Mit Material von dpa-AFX