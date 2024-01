Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Im heutigen Handel könne die Covestro-Aktie leicht zulegen. Dies sei durchaus bemerkenswert, denn für die Aktie des Unternehmens, das gerne der arabische Energieriese Adnoc übernehmen würde, habe es heute zwei eher negative Analystenstudien gegeben. So habe etwa die Investmentbank Stifel die DAX-Titel von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft.Zudem sei das Kursziel von 66,00 auf 51,00 Euro reduziert worden. Die Stimmungsindikatoren für die Chemieindustrie hätten sich von einem niedrigen Niveau aus verbessert, habe Analyst Andreas Heine in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, wohingegen die niedrigen Margen noch anhalten könnten. Der Experte rechne mit vorsichtigen Ausblicken auf 2024 und erwarte eine Bodenbildung, sobald sich diese vorsichtige Einschätzung in den Aktienkursen niederschlage. Seine bevorzugten Sektorwerte seien Kemira, Arkema, Evonik und Syensqo. Für defensive Aktien wie Linde, Air Liquide und Givaudan sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial.Deutlich skeptischer gestimmt sei indes die US-Bank JPMorgan. Deren Analyst Chetan Udeshi habe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie das Votum für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,00 Euro belassen, was weit unter dem aktuellen Kursniveau liege. Er habe betont, dass das Konjunkturumfeld für Chemiekonzerne weiterhin schwierig sei, weil sich die Nachfrage mittlerweile auf niedrigem Niveau stabilisiert habe und noch kein wesentlicher Aufwärtstrend zu erkennen sei. Vor diesem Hintergrund dürften die Ausblicke der europäischen Sektor-Unternehmen auf 2024 eher zurückhaltend ausfallen und zu sinkenden Konsensschätzungen führen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link