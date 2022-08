Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

32,78 EUR -1,59% (05.08.2022, 12:11)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

32,70 EUR -1,33% (05.08.2022, 11:57)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (05.08.2022/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Analysehaus Jefferies habe nach den am Montag veröffentlichten Zahlen die Papiere von Covestro erneut genauer analysiert. Im Rahmen der Studie sei zwar das Kursziel von 56 auf 40 Euro gesenkt worden. Da dies aber weit über dem aktuellen Kursniveau liege, seien die Anteile des Chemieproduzenten von "hold" auf "buy" hochgestuft worden.Für Analyst Chris Counihan sei die Covestro-Aktie ein günstiger zyklischer Wert mit ausreichendem Bilanzpuffer, um einen längeren Konjunkturabschwung gut zu überstehen. Er habe betont, selbst im Falle des pessimistischsten Gasversorgungs-Szenarios würde der DAX -Titel unter dem Dreijahresschnitt gehandelt.Auch die Experten der britischen Großbank Barclays hätten die Covestro-Anteile genauer unter die Lupe genommen. Zwar habe Analyst Sebastian Satz das Kursziel für die Papiere um 3 Euro verringert - mit nun 57 Euro liege es aber immer noch satte 73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Wenig verwunderlich laute das Anlagevotum weiterhin "overweight". Im Vergleich zu Goldman Sachs sei Barclays mit diesem Ziel aber sogar noch recht zurückhaltend.Mutige können daher weiter auf eine Gegenbewegung spekulieren (Stopp: 30,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 05.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link