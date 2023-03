Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei nach den Jahreszahlen, dem eher trüben Ausblick und der Streichung der Dividende zuletzt etwas unter die Räder gekommen. Nach Ansicht der Experten der Investmentbank Goldman Sachs seien die Anteile des Chemieriesen aber weiterhin sehr attraktiv. So habe deren Analystin Georgina Fraser das Kursziel von 48 auf 64 Euro erhöht.Dies liege satte 60 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Das Votum sei dementsprechend auf "Buy" belassen worden. Zur Zahlenvorlage habe sich die Aktie wegen eines enttäuschenden Cashflow-Ausblicks und der Bestätigung des Dividendenausfalls schwächer als die Branche entwickelt, was sie aber als Kaufgelegenheit sehe, so Fraser. Denn der Kunststoffkonzern sollte nun das Schlimmste hinter sich haben und vor einer Erholung stehen. Fraser habe ihre operativen Ergebnisschätzungen (EBITA) insbesondere für 2023 angehoben und liege nach eigener Aussage deutlich über den Konsensprognosen.Indes sei auch das Bankhaus Metzler für Covestro bullish gestimmt. So habe Analyst David Varga das Kursziel nach endgültigen Jahreszahlen des Chemiekonzerns von 58 auf 57 Euro reduziert, aber das Rating auf "Buy" belassen. Varga habe seine Schätzungen an die Resultate sowie den vorsichtigen Ausblick auf das laufende Quartal und enttäuschende Aussagen zum operativen Barmittelzufluss im laufenden Jahr angepasst.Mutige können zugreifen, der Stopp sollte bei 31,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von der "Aktionär". (Analyse vom 08.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link