Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (11.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende der vergangenen Woche habe die Covestro-Führung beschlossen, dass man ergebnisoffene Gespräche mit der Abu Dhabi National Oil Company, besser bekannt als ADNOC, über eine mögliche Übernahme führen werde. Nun habe sich eine weitere Partei geäußert, die auch ein Wörtchen mitreden wolle.So poche die Gewerkschaft IG BCE bei den beginnenden Gesprächen des Chemiekonzerns Covestro über eine mögliche Übernahme durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (ADNOC) auf Beschäftigungssicherung."Für die Covestro-Belegschaftsvertretungen und die IG BCE ist entscheidend, dass der Konzern jetzt nachhaltig zukunftsfest gemacht wird. Das gilt vor allem für Standorte und Beschäftigung", habe ein IGBCE-Sprecher der "Rheinischen Post" (Montag) gesagt. Covestro mit einem Konzernumsatz von 18 Milliarden Euro (2022) beschäftige weltweit 18.000 Mitarbeiter, mehr als 7.800 davon würden in Deutschland arbeiten.Am Freitag habe Covestro die Aufnahme von Verhandlungen mit dem arabischen Investor ADNOC beschlossen. Zuletzt sei in Medien die Rede davon gewesen, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Milliarden Euro entspreche. Spekulationen über ein Interesse von ADNOC gebe es seit Mitte Juni. ADNOC baue seit einiger Zeit sein Engagement rund um das Chemiegeschäft aus. Der Konzern fördere fast das gesamte Öl für die Vereinigten Arabischen Emirate. Er habe Investitionspläne in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar, um sein Geschäft mit Erdgas, Chemikalien und sauberer Energie weltweit zu erweitern.Wer beim DAX -Titel dabei ist, lässt die Gewinne laufen und zieht den Stopp auf 40,00 Euro nach, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)Mit Material von dpa-AfX